Produits phytosanitaires Le système de transfert fermé easyconnect lancé dès 2022 en France

En septembre 2020, Certis Europe a rejoint Adama, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm et Syngenta pour introduire le système de transfert fermé (STF) easyconnect sur le marché européen à partir de 2021 (2022 pour la France). « Grâce à un nombre croissant de partenaires, les agriculteurs pourront ainsi utiliser ce connecteur pour une gamme de produits de plus en plus vaste », expliquent les firmes engagées.

« Le secteur européen des produits phytopharmaceutiques a récemment adopté une série d’engagements ambitieux pour soutenir le nouveau Pacte Vert ("Green Deal") de la Commission européenne. Ces engagements comprennent, entre autres, un renforcement de la protection des personnes et de l’environnement », présente Juan Sasturain, responsable stewardship de BASF Agricultural Solutions et actuel président du groupe pilote du système de transfert fermé (STF) easyconnect. « Pour réduire davantage l’exposition des agriculteurs, le secteur européen des produits phytopharmaceutiques veut mettre des technologies, telles que le STF à la disposition de l’ensemble des agriculteurs européens d’ici 2030. »

Le groupe pilote compte désormais six firmes phytosanitaires engagées : Certis Europe a, en effet, rejoint Adama, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm et Syngenta dans l'aventure en septembre 2020. « Easyconnect est une technologie ouverte à la disposition de tous les acteurs du secteur agricole intéressés, précisent les firmes dans un communiqué commun. Son lancement sur le marché est prévu en 2021 au Danemark et aux Pays-Bas, puis en France, Allemagne et au Royaume-Uni en 2022. Et le système sera ensuite commercialisé dans d’autres pays. »

Pour rappel, ce système, développé par BASF en collaboration avec des équipementiers, a été « largement testé par les agriculteurs depuis 2015 en Europe » et amélioré selon leurs retours. Il permet de « manipuler les produits phytos liquides facilement et en toute sécurité » grâce à un « bouchon spécifique, prémonté sur les bidons, et à un système de transfert ». « Il diminue de manière significative les risques de déversements et d’éclaboussures durant le processus de remplissage », précise Jacques Haverlant, responsable innovation et développement de Certis.

Retrouvez le fonctionnement plus détaillé d'easyconnect en vidéo :

