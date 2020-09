Tournesol LG Semences met en avant les variétés « Résistance Mildiou + »

« Présent dans tous les bassins de production français, le mildiou (9 races connues à ce jour) provoque des pertes de rendement importantes sur la culture de tournesol et peut se conserver plus de 15 ans dans le sol », rappelle LG Semences. Pour accompagner les agriculteurs face à cette maladie, le semencier met en avant ses variétés « Résistance Mildiou + ».

Avec leur avantage « Résistance Mildiou + », les variétés de tournesol LG Semences « bénéficient d'une nouvelle résistance multigénique », qui leur confère une résistance « optimale sur les races les plus présentes et les plus virulentes notamment : 704 et 714 », présente le semencier. La gamme se compose de variétés oléïques (précoces), LG 50.465 HOV et HO 902 (nouveauté à venir) et variétés linoléïques : LG 54.78 et LG 50.479 SX en précoce et LG 50.510 et LG 50.662 en demi-précoce.

Bien sûr, la génétique n'est pas le seul levier pour lutter contre le mildiou de manière efficace et durable. Elle doit s'accompagner de « quelques mesures agronomiques simples », rappellent les experts LG Semences:

« Semer dans des parcelles bien ressuyées : un décalage de la date de semis de quelques jours peut sécuriser la culture. »

: un décalage de la date de semis de quelques jours peut sécuriser la culture. » « Allonger les rotations : un retour du tournesol au moins une année sur trois ou même davantage, contribue à limiter la pression de mildiou. »

: un retour du tournesol au moins une année sur trois ou même davantage, contribue à limiter la pression de mildiou. » « Assurer une destruction précoce des repousses : les repousses de tournesol sont sources d’inoculum pour les parcelles voisines et les futurs semis de tournesol dans la parcelle.»

: les repousses de tournesol sont sources d’inoculum pour les parcelles voisines et les futurs semis de tournesol dans la parcelle.» « Soigner le désherbage des plantes hôtes du mildiou : il peut être entretenu et multiplié par d’autres plantes hôtes de la famille des astéracées, comme l’ambroisie à feuille d’armoise, le bidens, le xanthium ou les centaurées. »

Concernant le traitement de semences, « il n'est pas obligatoire et est à appliquer en fonction du profil de résistance des variétés ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net