• Terres Inovia • Terre-net Média

Bien que dotée de nombreux atouts, cette tête de rotation est en régression dans les bassins historiques du Sud-Ouest et de Poitou Charentes. En Auvergne-Rhône-Alpes, le tournesol est souvent décrié, malgré des résultats satisfaisants dans un contexte agro-climatique difficile (chaud et sec) des dernières campagnes. Alors que la sole « cultures d’hiver » s’annonce à la baisse suite aux conditions d’implantation difficiles, le tournesol pourra être une alternative de choix : le point sur ses atouts économiques.

Comprises le plus souvent entre 250 et 350 €/ha, contre 400 à 500 €/ha en maïs (conduite pluviale en conventionnel, source : CER France), les charges opérationnelles du tournesol (engrais, phytos et semences) sont relativement limitées et maîtrisables. Le poste fertilisation minérale, très réduit (60 unités en moyenne), contribue notamment à la stabilité des marges et indirectement du revenu agricole car c’est celui qui subit la plus grande variation de prix.

Un investissement modéré de l’ordre de 300 €

300 €/ha de charges opérationnelles permettent de consacrer en moyenne 100 € à chacun des postes semences, désherbage et fertilisation ! Cet investissement suffit pour acheter la semence d’une variété performante adaptée au contexte sanitaire de sa parcelle (oléique ou linoléique, VTH ou classique…), conduire un désherbage efficace et une fertilisation complète (NPK) avec un apport de bore ! On soulignera par ailleurs, que grâce à son cycle court (4 à 5 mois), le tournesol mobilise la trésorerie sur une durée limitée.

Calculez votre marge pour vérifier !

Les charges opérationnelles sont un indicateur très simple pour évaluer la rentabilité de vos cultures. Elles vous permettent non seulement d’estimer à partir de quel prix de vente vos dépenses sont couvertes, mais surtout de calculer la marge brute d’une culture donnée. A l’échelle de votre exploitation la connaissance des marges, à l’année et, mieux, à la rotation, est indispensable pour améliorer les résultats économiques et techniques de votre ferme.

Oléique : une demande soutenue appuyée par une prime

Le tournesol linoléique et le tournesol oléique offrent des débouchés complémentaires avec des intérêts spécifiques pour les transformateurs. La prime oléique a été très variable au cours des cinq dernières campagnes (de + 3 à + 106 €/t) et dans tous les cas positive (+ 45 €/t en moyenne), traduisant une demande soutenue, tant nationale qu’internationale. Pour l’année en cours (dernière cotation au 26/11/2019), elle s’élève en moyenne à + 70 €/t (Source : Terres Univia).

Une rentabilité qui s’affiche comparée à d’autres cultures de printemps

Les marges brutes indicatives calculées sur sols superficiels, intermédiaire et profond, montrent que le tournesol permet de valoriser toutes les profondeurs de sol.

Parmi les cultures d’été, le tournesol s’adapte tout particulièrement bien aux sols intermédiaires et superficiels. Ainsi, avec un rendement de 16 q/ha, un tournesol oléique amènera une marge brute d’environ 300 €/ha, quand un maïs devra faire 52 q/ha et un soja 18 q/ha pour apporter la même rentabilité. Le tournesol trouve aussi sa place dans les sols profonds où le soja et le maïs sont aussi bien adaptés.

Cependant, s’il permet une valorisation de ces petites terres même en conduite en sec, le tournesol exprimera davantage son potentiel dans des sols profonds. Avec des performances pouvant dépasser régulièrement les 30 q/ha, en sol profond un tournesol oléique pourra alors rivaliser économiquement avec un maïs en sec à 85 q/ha ou un soja en sec à 35 q/ha.

Respectez les bases de l’itinéraire technique pour obtenir le potentiel visé. Si l’itinéraire technique de la culture est simple, les performances potentielles ne pourront être atteintes qu’à la condition d’être rigoureux techniquement sur quelques étapes clés ; comme pour toute autre culture.



À ce sujet > Si l’itinéraire technique de la culture est simple, les performances potentielles ne pourront être atteintes qu’à la condition d’être rigoureux techniquement sur quelques étapes clés ; comme pour toute autre culture.À ce sujet > Réussir l'installation du tournesol, c'est essentiel !

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net