Semences multi-espèces Lidéa présente ses deux nouvelles marques commerciales

Sophie Guyomard Terre-net Média

Euralis Semences et Caussade Semences Group ont concrétisé leur rapprochement, le 1er septembre dernier, en créant Lidea. Après plus de six mois de travail, la nouvelle entité internationale a dévoilé ses deux marques commerciales pour le marché français : Lidea et Caussade Semences Pro.

Face à l'évolution des attentes sociétales et à un contexte concurrentiel fort, les équipes Lidea entendent « capitaliser sur les complémentarités des deux entreprises rapprochées, en termes d'espèces, de recherche, d'outils industriels ou encore de marchés ». Déjà dans le top 10 des semenciers mondiaux grandes cultures, Lidea ambitionne alors « d’accéder à des positions de leader sur certaines espèces en Europe », indique Olivier Soulié, directeur marketing Lidea France. Fière de ses racines (Sud-Ouest de la France), la nouvelle entité réalise aujourd'hui 50 % de sa production dans l'Hexagone, et y compte également 50 % de ses salariés. Lors d'une conférence de presse le 11 mars 2021, Lidea a présenté son organisation et ses objectifs pour le marché français, qui représente aujourd'hui, avec 100 millions d'euros, 30 % de son chiffre d'affaires européen. Lidea et Caussade Semences Pro dès le printemps 2021 En 2021, les cinq marques issues du rapprochement (Actisem, Caussade Semences, Codisem, Euralis Semences et France Canada Semences) cèdent la place à deux nouvelles marques. Ces dernières seront complémentaires afin « d'accompagner la performance économique des agriculteurs et de nos partenaires distributeurs et de répondre aux enjeux de l’agriculture française de demain », précise Jean-Baptiste Jurbert, directeur business unit Lidea France : La marque Lidea, qui sera « centrée sur les besoins de l’agriculteur et des filières et en phase avec les attentes sociétales (agronomie, bioénergie, réduction d'intrants, agriculture biologique...). Grâce à une génétique performante sur l'ensemble des espèces proposées (maïs, tournesol, colza, céréales, soja, sorgho, fourragères et plantes de service), Lidea présente une gamme complète de solutions techniques et de services pour améliorer la performance des exploitations ». La marque Caussade Semences Pro : « centrée sur une approche B to B, portera des offres construites sur-mesure avec la distribution. Une équipe commerciale spécialisée sera dédiée à la relation avec nos partenaires distributeurs, pour leur apporter la réponse personnalisée qu’ils attendent. Cette marque commerciale proposera une offre hybride centrée sur le maïs, le tournesol et le sorgho. Cette marque portera également l’offre commerciale de semences de base pour nos cultures autogames (soja et céréales à paille) ». La marque Actisem continuera toutefois d'exister en 2021, précise Joris Combe, directeur commercial de la marque Lidea France. Rappelant que la nouvelle entité réalise aujourd'hui 15 % des parts de marché sur les espèces maïs, tournesol et sorgho, Olivier Soulié a également précisé les ambitions de Lidea pour 2025 sur le marché français : « Progresser de + 20 % en chiffre d'affaires »

« Gagner des parts de marché en maïs, tournesol et sorgho »

« Fournir au marché un flux continu et de qualité en autogames »

« S'affirmer comme un leader de solutions sur le marché des fourragères et plantes de service »

« Maintenir la position dans le top 3 en colza »

« Développer l'offre multi-espèces en agriculture biologique ». Chiffres clés de Lidea France :

- Plus de 70 collaborateurs

- 100 millions d’euros de CA

- Actif sur les 7 espèces : maïs, tournesol, colza, céréales à paille, fourragères, soja, sorgho

- Premier semencier bio multi-espèces en France Découvrez aussi cette vidéo sur Lidea en quelques chiffres (cliquez sur le curseur pour démarrer la lecture) :





© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également