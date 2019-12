Variétés de maïs grain et fourrage Pioneer : des gammes en fonction du contexte et des objectifs de chaque parcelle

Avec différentes gammes, Pioneer continue de proposer des variétés de maïs appropriées aux différents contextes et objectifs des agriculteurs. Le semencier travaille aussi à la sécurisation de l'implantation des cultures avec les traitements de semences.

Sur le créneau fourrage, « les hybrides Pioneer m3 poursuivent leur déploiement avec trois piliers : P8333, P8666, et P8888 », présente Sébastien Moureau, chef produit maïs. Leur récolte peut s’envisager jusqu’à un taux de MS de 38 %, tout en assurant une bonne qualité de fibres et un amidon facilement assimilable ». Le semencier annonce un gain de rendement de 1 à 2 de MS/ha. Cette gamme est amenée à s'étoffer d'ici 2020-2021 « avec 4 variétés encore sous numéro ».

En denté farineux, le semencier continue de développer les variétés P7460 (très précoce), P8707 et P8796 (précoce).

Des variétés en fonction du contexte et des objectifs fixés

Côté grain, la gamme Sem'expert dry constitue une réponse pour les « parcelles à bas potentiel non irriguées ». Pour les semis 2020, trois produits phares dans cette gamme » : P8521, P8721 et P38V31. La gamme Optimum Aqua Max s’agrandit aussi avec le lancement de trois variétés, assurant de très bonnes performances dans les bonnes situations, comme dans les contextes difficiles :

P9300 (demi-précoce) : « bonne vigueur de départ, tolérance au stress hydrique à floraison et stabilité de performance »

Sécuriser l'implantation grâce à LumiGEN

Outre la génétique, Pioneer entend aussi accompagner les agriculteurs, dans les défis actuels et à venir, avec les traitements de semences. Le semencier fait « évoluer son offre à ce niveau : chaque sac de maïs Pioneer (aussi en colza et tournesol) bénéficiera désormais de l'ajout systématique du biofertilisant Lumibio Kelta ». L'objectif : « favoriser un meilleur développement racinaire et foliaire, notamment en conditions froides de début de cycle ».

En fonction des parcelles, ce biofertilisant peut être appliqué seul (LumiGEN Standard) ou complété par un insecticide et/ou un répulsif oiseaux. Pioneer propose également l'offre LumiGEN Premium, qui associe « une qualité de semences supérieure pour une meilleure émergence et une levée uniforme, et un traitement de semences, comprenant Lumibio Kelta et un pack fongicides renforcé ». Suivant le risque ravageurs des parcelles, retrouvez aussi LumiGEN Premium Insecticide (pression taupins faible à moyenne) et LumiGEN Premium Insecticide + micro-granulés (pression taupins forte).

