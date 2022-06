Semis de colza 2022 Retrouvez les listes de variétés recommandées par région

Comme chaque année, Terres Inovia propose ses listes recommandées régionalisées de variétés de colza. Objectif : « vous aider à réaliser ou à conforter votre choix pour les semis 2022 ».

Ces listes de variétés de colza recommandées pour les semis 2022 sont élaborées à partir des résultats d'essais de post-inscription conduits par Terres Inovia et ses partenaires en 2021 et antérieurement*.

Pour figurer dans ces listes, « les variétés sont inscrites depuis maximum 4 ans (sauf cas particuliers) afin de bénéficier du progrès génétique » et doivent « répondre à un niveau minimum de rendement », précise l'institut technique. « Pour chaque région, elles sont présentées selon les principaux critères agronomiques d'intérêt (sensibilité au phoma, à l'élongation et à la verse...). »

Une nouveauté pour les semis 2022 : la présence du classement "vigueur départ et automne" dans les tableaux. « La disparition du phosmet pour gérer les altises adultes donne un peu plus d'importance au choix variétal dans les phases critiques. Dans les secteurs concernés, la combinaison des pratiques agronomiques notamment date de semis précoce et variété vigoureuse au démarrage a pour objectif d'atteindre un stade 4 feuilles au 20-25 septembre et ainsi d'esquiver le risque adulte ».

*À noter : seules les variétés mises à disposition de Terres Inovia par leur représentant, dans le cadre de leur évaluation de post-inscription, sont prises en compte.

