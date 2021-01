Semences Secobra Recherches acquiert Sem-Partners

Secobra Recherches vient d'annoncer, ce 5 janvier 2021, l'acquisition des activités de Sem-Partners, confirmant « sa volonté de croissance dans le secteur semencier ».

L'acquisition des activités de Sem-Partners permettra « l'élargissement de notre gamme d'espèces travaillées et l'assimilation de nouveaux champs de compétences », indiquent les dirigeants de Secobra Recherches dans un communiqué du 5 janvier. Objectif : « apporter des produits et des services répondant aux attentes d’une agriculture performante et durable ».

« Ainsi, Sem-Partners apportera son savoir-faire dans le développement de l’agriculture biologique, des énergies vertes, des oléo-protéagineux, des couverts végétaux et des espèces concourant à l’autonomie fourragère des exploitations. Plus généralement, sur ce marché du végétal, seront étudiées toutes les plantes offrant un rôle innovant "de service". De son côté, Secobra Recherches fera bénéficier Sem-Partners de son sourcing international en matériel végétal, de sa maîtrise du métier de sélectionneur ainsi que de son réseau d’expérimentation », précise le semencier.

