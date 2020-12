Semis 2021 Starcover + Force 20CS + Vibrance pour sécuriser l'implantation des maïs

Pour répondre aux problématiques majeures rencontrées par les agriculteurs, LG Semences met en avant la combinaison de son biostimulant Starcover avec Force 20 CS et Vibrance pour la protection des semences de maïs grain et fourrage.

Pour les semis 2021, LG Semences propose la combinaison de son biostimulant Starcover, lancé en 2017, avec Force 20 CS et Vibrance. « Ces trois leviers complémentaires seront appliqués directement sur les semences », indique le semencier. Objectifs :

« Sécuriser le peuplement et le rendement de la parcelle »

et le rendement de la parcelle » « Apporter des solutions face aux problématiques rencontrées aujourd’hui : pression ravageurs (taupins, corbeaux, mouches de semis, scutigérelles), cas de rhizoctone de plus en plus fréquents... »

Le semencier revient, en détails, sur l'apport de chaque solution. Premièrement, « Starcover est un procédé naturel de stimulation associant une bactérie dont l'efficacité sur la colonisation des rhizosphères végétales et la stimulation racinaire a été démontrée ». Il agit pour « une meilleure exploration du sol et un accès favorisé à l’eau et aux nutriments ». « La protection insecticide des semences Force 20 CS est homologuée pour lutter contre les taupins, scutigérelles et chrysomèles. Elle pourrait également jouer face à la mouche de semis, les corbeaux et choucas (pas d'AMM) », selon LG Semences. « Enfin, le fongicide Vibrance est homologué sur Rhizoctonia Solani ». Composé de sedaxane, il va jouer pour « renforcer et améliorer le développement racinaire des plantes, favoriser l’absorption des nutriments et améliorer la tolérance au stress et à la sécheresse ».

Pour le semencier, les biostimulants constituent « une solution d'avenir pour notre agriculture. Déjà proposée ses nos offres maïs, l’utilisation de Starcover est à l’étude pour un prochain déploiement sur d’autres espèces du groupe Limagrain telles que céréales à paille, colza, tournesol et fourragères ».

