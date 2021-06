Variétés de colza Syngenta SY Matteo, SY Glorietta et SY Alibaba pour les semis 2021

Pour les prochains semis, l'offre colza de Syngenta sera constituée de trois hybrides : SY Matteo, SY Glorietta et SY Alibaba.

SY Glorietta fait son entrée dans la gamme Syngenta pour les semis de colza 2021. « Hybride TuYV, il est doté également d'une excellente dynamique automnale pour lutter contre les ravageurs ».

Il est aussi entouré de SY Matteo et SY Alibaba. La première variété, demi-précoce, présente « une excellente vigueur automnale » et est « très adaptée aux régions Centre, Pays de la Loire et Normandie ». De son côté, SY Alibaba, variété précoce, se caractérise par sa tolérance à la hernie des crucifères (témoin officiel CTPS).

