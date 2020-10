[Récolte 2021] Vivescia + 1 €/t pour les céréales en certification environnementale de niveau 2 ou 3

Le Conseil d’administration de Vivescia vient d'annoncer le versement d’une prime de 1€/t pour les céréales engagées en certification environnementale niveau 2 ou 3 HVE (Haute Valeur Environnementale) pour la récolte 2021.

« L

a certification environnementale est un choix d’avenir pour faire reconnaitre les savoir-faire des agriculteurs et les réconcilier avec les consommateurs – citoyens. Prouvons que nous sommes acteurs et parties prenantes à la transition agro-écologique ! Aujourd’hui, la certification environnementale niveau 2 devient la norme pour les filières céréalières qualitatives. En prenant la décision de verser une prime de 1€ pour toutes les tonnes de céréales certifiées niveau 2 ou 3 (HVE) pour la récolte 2021, Vivescia souhaite adresser un signe de reconnaissance méritée à tous ceux qui sont déjà certifiés, et lancer un signal aux agriculteurs-coopérateurs, désireux de s’engager dans cette démarche de progrès », a déclaré Christoph Büren, président de la coopérative, située dans le nord-est de la France.

« Depuis février 2019, nos convictions se sont renforcées, constatant la montée en puissance continue de la démarche HVE dans toutes les cultures, la mobilisation forte de la profession céréalière et de tous ses instituts techniques, la convergence de grands acteurs agroalimentaires pour certifier leurs propres labels sur ce socle commun, ainsi que les signaux des pouvoirs publics sur la projection de la Pac et ses éco-régimes », précise la coopérative. Les équipes de Vivescia entendent accompagner les agriculteurs-coopérateurs à chaque étape de la démarche, en petit groupe (niveau 2) ou individuellement (niveau 2 et 3). Un partenariat a également été mis en place avec les Chambres d’agriculture de la Marne et de l’Aube « pour mutualiser le coût de la certification collective (niveau 2). D’autres partenariats publics et privés sont en cours de construction. »

