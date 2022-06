Lin'Ovation 3 500 participants réunis pour le premier salon au champ dédié au lin fibre

Organisée par Arvalis-Institut du végétal, la première édition du salon Lin'Ovation a accueilli 3 500 participants les 15 et 16 juin derniers à Crosville-la-Vieille dans l'Eure. L'occasion d'échanger sur les défis à venir et les innovations techniques spécifiques à la culture du lin fibre.

« Favoriser une recherche sécurisant la production face au changement climatique, assurer le revenu du producteur et les débouchés de l'aval de la filière, et produire durablement pour répondre aux attentes des consommateurs », tels sont les principaux besoins en recherche appliquée pour la production de lin de demain, mis en avant lors d'une table ronde organisée sur le salon Lin'Ovation.

Étaient réunis autour de la table Clotilde Eudier, secrétaire générale de la CELC1, Bertand Gomart, président de l'AGPL2, Bertrand Decock, président du Cipalin3 et Franck Wiacek, directeur des actions régionales chez Arvalis-Institut du végétal. À ce sujet, Pascal Prévost, président du comité technique lin Arvalis-Institut du végétal, délégué du Cipalin, a réaffirmé, lors de son discours d'inauguration, sa confiance « dans la capacité d'Arvalis à relever ces défis, grâce notamment à l'objectivité scientifique qui caractérise l'institut ».

20 ateliers techniques

Pour les accompagner face à ces différents enjeux, les producteurs ont pu découvrir sur le salon Lin'Ovation toutes les innovations spécifiques à la culture du lin fibre. « Le plateau technique a regroupé 120 parcelles de démonstration organisées en 20 ateliers, autour de la diminution du recours aux intrants et des leviers de protection intégrée des cultures, l'adaptation au changement climatique ou encore la production de lin fibre de qualité à la durabilité reconnue... 50 experts d'Arvalis et ses partenaires teilleurs, semenciers ou d'organismes de recherche étaient également présents pour répondre aux questions des visiteurs », précisent les organisateurs. Ils soulignent la dimension européenne du salon avec la présence d'intervenants des Pays-Bas et de la Belgique. À noter aussi : l'espace Cœur de filière réunissant les organisations professionnelles françaises et belges du lin, ainsi que le village comptant près de 100 exposants professionnels.

J+7 après le 1er salon #lin fibre @Arvalisofficiel #linovation l'heure est au bilan: fréquentation au ??3500 participants ????????????????sur 2 jours, des échanges nombreux et variés. Bref un franc succès! Merci aux participants, partenaires & exposants. replay à venir! pic.twitter.com/uZTj2aloM1 — Yann Flodrops (@YFlodrops) June 23, 2022

Vous avez manqué cet évènement ? Arvalis précise que toutes les vidéos du plateau télé Champs de vision, qui s'est tenu pendant les 2 jours du salon, seront accessibles prochainement en replay sur la chaîne Youtube Arvalis TV.

Remise des prix de la 2e édition de "Clap de champs" :

Les prix du concours Clap de champs, festival du court-métrage technique agricole, ont été remis jeudi 16 juin 2022 sur l'espace Champs de vision de Lin'Ovation :

- 1er prix : VetAgro Sup Clermont-Ferrand – équipe CALICE2 – sujet « Agroforesterie »

- Prix coup de cœur : Unilasalle Rouen – équipe Handy – sujet : « Le drone qui détecte les maladies »

- Prix de la pédagogie : Unilasalle Rouen – sujet : « La culture associée du colza »

- Prix de l’argumentation technique :

Institut de Genech et Junia – Présentation du crop sensor

Isara – équipe Greenfield – L’agriculture de précision

- Prix de l’image : Lycée agricole d’Obernai – Les champs’ion – Utilisation d’une bineuse autoguidée

1. CELC : Confédération européenne du lin et du chanvre.

2. AGPL : Association générale des producteurs de lin.

3. Cipalin : Comité interprofessionnel de production agricole de lin.

