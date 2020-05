Écho des plaines Blé, attention au risque fusariose autour de la floraison

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Avec le retour des pluies, l’humidité au moment de la floraison constitue l’un des facteurs majeurs de risque du développement de la fusariose des épis en blé. Les précipitations augmentent également le risque de septoriose. Les rouilles jaune et brune, sont aussi à surveiller et avec l’épiaison, les pucerons sur épis et les cécidomyies orange. En colza, les pucerons cendrés nécessitent toujours d’être vigilants. C’est aussi le cas pour les charançons des siliques dans les régions les moins avancées.

Chargement en coursRetrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur l'Observatoire météo de Terre-net MédiaÀ lire aussi > Reconnaître les espèces de pucerons qui colonisent les céréales à pailleUn véritable temps à la fusariose sur les #blés.Je vois ce matin sur #Farmi,beaucoup de rouge. pic.twitter.com/KUJQ2qJj2J— Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) May 11, 2020#ConfinementJour54 je profite de la tombée de la ?? et des conditions optimales pour protéger mes blés contre les maladies l'année particulière a permis de faire des économies de fongi elle a aussi certainement limité le rendement du #blé #rdv à la #moisson2020 #RestezChezVous pic.twitter.com/YT2C0CCJ0E— julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) May 8, 2020Tour de plaine avant les orages de cette nuit ...#puceron sur #pois proteagineux #pucerons sur #blé tendre #pois proteagineux dans #SpaceMontain #betteraves dans #SpaceMontain, y a pire ... Essai à retravailler en 2021.#Dansedelapluie sans grêle, SVP....

