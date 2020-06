Écho des plaines Blé tendre, surveiller les maladies et ravageurs de fin de cycle

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

La vigilance, à l’approche de la maturité pour le blé, doit maintenant se porter essentiellement sur les rouilles et les ravageurs de fin de cycle, et notamment les pucerons sur épis. Dans une majorité des parcelles observées, des pucerons sont signalés mais en général, avec des niveaux d’infestations inférieurs au seuil de nuisibilité. La surveillance est de mise, car ponctuellement, les attaques peuvent être plus sévères.

Écho des plaines (©Olivier Coste/Terre-net Média)Chargement en coursÀ voir aussi >> Orges, pois... La moisson 2020 a déjà débuté dans le sud-ouestJe sais. On en a bcp parlé en début de saison...et puis finalement, selon les secteur, on a pas été très embêté par la rouille brune. Mais, y en a quand même!?? #ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/8AheAR6RDw— Pat28????????????#soutientonpaysan (@Pat2816) June 5, 2020Petit #tourdeplaine dans le #berry avant la #moisson2020 Le gel du début de printemps+le sec + la grêle la semaine dernière. Ça s'annonce pas super. Encore une anné de m**** pic.twitter.com/qBGr0ec7uo— JKC (@eaterfrog2000) June 7, 2020Cet après-midi un comptage,après 20mm depuis hier. Dans l'une des meilleures parcelles d'une vallée,en #blé #LgArmstrong. Celle-ci a connue le chiffre 9,les bonnes années. Une moyenne de 530 #épis ??,de 38 grains/épi. Par contre,un Pmg de combien? pic.twitter.com/IOeWYoHxHg— Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) June 4, 2020En ce moment,quand on rentre le...

Je sais. On en a bcp parlé en début de saison...et puis finalement, selon les secteur, on a pas été très embêté par la rouille brune. Mais, y en a quand même!?? #ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/8AheAR6RDw— Pat28????????????#soutientonpaysan (@Pat2816) June 5, 2020Petit #tourdeplaine dans le #berry avant la #moisson2020 Le gel du début de printemps+le sec + la grêle la semaine dernière. Ça s'annonce pas super. Encore une anné de m**** pic.twitter.com/qBGr0ec7uo— JKC (@eaterfrog2000) June 7, 2020Cet après-midi un comptage,après 20mm depuis hier. Dans l'une des meilleures parcelles d'une vallée,en #blé #LgArmstrong. Celle-ci a connue le chiffre 9,les bonnes années. Une moyenne de 530 #épis ??,de 38 grains/épi. Par contre,un Pmg de combien? pic.twitter.com/IOeWYoHxHg— Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) June 4, 2020En ce moment,quand on rentre le...

