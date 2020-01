En vidéo Couverts courts : maîtriser le salissement par étouffement des adventices

En Bretagne, Triskalia et les chambres d'agriculteurs travaillent de concert avec les agriculteurs pour trouver des alternatives au glyphosate. Parmi les techniques testées : la mise en place de couverts courts pour étouffer les adventices.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Sur l'exploitation d'Éric Donval à Loc Eguiner (Finistère), un essai de couverts courts a été mis en place cette campagne avec Triskalia et les chambres d'agriculture de Bretagne. L'objectif : « limiter le salissement en étouffant les adventices, permettre de travailler le sol sans avoir besoin de désherber, et donc se passer du glyphosate », explique l'agriculteur.

Parmi les différents mélanges testés, certains ont montré « un très bon pouvoir couvrant et étouffant, comme le trèfle notamment ».

Retrouvez les modalités testées et leur pourcentage de couverture du sol :

Type de couverts courts Dose prévue (kg/ha) % de couverture observé dans l'essai Couvert sol structure plus (phacélie, avoine rude, vesce pourpre, trèfle Alexandrie, radis) 20 60 Couversol biomax (radis daikon 12 %, tournesol 38 %, avoine 40 %, phacélie 10 %) 14 33 Chlorofiltre biocontrôle (radis, moutarde blanche et brune) 7 50 Complys PRTI (phacélie, radis, trèfle incarnat) 7 45 Phacélie + radis 7 65 Trèfle d'Alexandrie (Akenaton) 20 78 Couversol rapid 2 (moutarde d'Abyssinie 40 %, phacélie 40 %, radis 20 % et trèfle Alexandrie 20 %) 8 50 Moutarde blanche 8 55 Phacélie (45 %) + moutarde blanche (55 %) 8 28 Colza fourrager 8 68

De plus, « les couverts courts, même utilisés entre un blé et une orge, sont très importants pour la vie des sols, en tant que nutriments et afin de combattre les problèmes sanitaires », souligne Jean-Luc Le Benezic, agronome Capinov - Triskalia. « À chaque fois qu'on couvre un sol, on nourrit la faune et la micro-faune présente dans le sol. On augmente la fertilité et la potentialité de nos sols ». Selon l'expert, « il est donc important de couvrir au maximum nos sols ».

