Choix des couverts Un outil pour vous accompagner dans cette décision

• Nathalie Tiers • Terre-net Média

125 : c’est le nombre de références de couverts végétaux intégrées dans l’outil « choix des couverts » d’Arvalis-Institut du végétal, soit la plupart des espèces et mélanges disponibles dans le commerce.

L'outil "Choix des couverts", proposé par Arvalis-Institut du végétal, a été mis au point en collaboration avec les instituts techniques ITB, Terres Inovia, Unilet et ITSAP. En accès libre et gratuit sur PC, tablette ou smartphone, il propose les couverts les plus adaptés en fonction du contexte, des pratiques et des objectifs de l’agriculteur.

En effet, il prend en compte les données météo de la station la plus proche, la période de semis, la culture suivante et celles de la rotation (infos obligatoires). On peut ajouter des critères facultatifs sur le mode de semis et de destruction, ainsi que les caractéristiques recherchées : valorisation fourragère, moindre coût, piège à nitrates, effet fertilisant sur la culture suivante, couvert peu appétant pour les limaces, couvert mellifère et couvert agri-faune.

