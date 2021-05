Variétés de colza Dekalb lance 4 nouvelles variétés pour les semis 2021

La gamme colza de Dekalb s'étoffe pour les semis 2021 avec quatre nouveautés, dont une sur le marché Holl.

Parmi ses principaux axes de recherche, Dekalb entend « répondre aux besoins du marché en apportant des variétés ayant un profil génétique complet pour sécuriser la culture du colza dans toutes les situations : un profil maladie exemplaire (phoma, cylindosporiose), tolérant au TuYV et résistant à la hernie du chou avec un profil d’élongation irréprochable », présente le semencier.

DK Placid, DK Pledge et DK Excity

Pour les semis 2021, retrouvez trois nouveautés :

DK Placid : « hybride demi-précoce, au profil complet, tolérant TuYV et résistant à la hernie du chou. Il offre en plus la sécurité en étant peu sensible à l'élongation. Les semis précoces sont à privilégier ».

Du nouveau sur le marché Holl

Le semencier renouvelle aussi le marché Holl (colza riche en acide oléïque) avec une troisième variété en trois ans. Objectif : « répondre à ce marché de filière, d’huile de qualité, qui continue à se développer ». Pour la prochaine campagne, c'est l'arrivée de V375OL, qui « présente un profil intermédiaire entre les deux hybrides V353OL et 367OL déjà sur ce marché ». Enfin, « DK Excited, lancé l'année dernière et DK Exlevel, qui fait partie du réseau Terres Inovia cette année, s'inscrivent dans la nouvelle génération des hybrides Dekalb et seront également développés ».

Identifier les variétés avec les labels « Automne boost » et « Force tranquille »

Les équipes Dekalb s'attachent aussi à caractériser le comportement de leurs variétés, qui se déclinent sous deux labels différents :

« Automne boost », qui apporte « au-delà de la performance une très bonne vigueur à l’implantation, une forte biomasse entrée hiver, un arrêt végétatif moins marqué pour répondre aux problématiques insectes ».

