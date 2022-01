Vu sur Youtube Direction la Pologne visiter des fermes qui se tournent vers le non-labour

Pour deux épisodes, la chaîne Youtube Farming Together nous emmène découvrir l'agriculture en Pologne, avec notamment deux visites d'exploitations céréalières en transition vers l'agriculture de conservation.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Première exploitation présentée par Farming Together : celle de Cédric, agriculteur français installé depuis plus de 20 ans en Pologne. Arrivé en 1999, il confie les soucis rencontrés jusqu'en 2004-2005 au niveau financier, mais aussi culturel...

L'agriculteur est aujourd'hui à la tête d'une exploitation de grandes cultures de 450 ha. Dans son assolement, il compte notamment des betteraves sucrières, des pommes de terre (fécule et consommation), du colza, du maïs grain, des légumineuses, du tournesol... Bien que la technique n'était pas encore très répandue en Pologne, « je suis parti très vite en non-labour car on avait beaucoup de cailloux dans les terres », indique Cédric.

Il insiste sur le temps de transition nécessaire et travaille aussi avec les couverts végétaux. Comme en France, Cédric note l'importance de semer juste derrière la batteuse pour que les couverts puissent se développer correctement et avoir l'effet escompté.

Le déclic, lors d'un voyage en France

Dans une deuxième vidéo, Estelle et Arthur de Farming Together continuent de nous partager de belles images de leur tour de Pologne. Ils se sont arrêtés chez un autre agriculteur, qui s'est tourné vers l'agriculture de conservation des sols (ACS) et cultive du blé, de l'orge, du colza, des lentilles et des pois.

« L'usure du matériel, le manque de main-d'œuvre, la hausse du prix du carburant, ainsi que le réchauffement climatique » l'ont décidé à arrêter de labourer. Mais c'est lors d'un voyage en France qu'il a eu un véritable déclic pour l'ACS, en échangeant avec des agriculteurs engagés dans ces démarches depuis plus de 20 ans.

« Il y a encore peu d'agriculteurs intéressés en Pologne », selon lui. Il se dit toutefois « très heureux de partager son expérience avec ses voisins, ses réussites comme ses erreurs ».

Découvrez l'intégralité de son témoignage dans la vidéo suivante (cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo) :

