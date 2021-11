Récolte 2021 Impact limité des conditions climatiques sur la qualité des blés tendres bio

Avec leur enquête annuelle, FranceAgriMer et Arvalis-Institut du végétal font le point sur la qualité des blés tendes conduits en agriculture biologique pour la récolte 2021. D'après les données collectées et les analyses réalisées, les conditions climatiques compliquées n'auront eu qu'un impact limité sur la qualité technologique de ces blés, estiment les experts.

Selon les estimations de FranceAgriMer au 1er septembre, la collecte nationale de blé tendre conduit en agriculture biologique (AB) s'élève à 360 000 tonnes (dont 70 000 en 2e année de conversion - C2), soit une hausse de 57 % par rapport à la campagne précédente.

Pour les experts de FranceAgriMer et Arvalis-Institut du végétal, « les fortes chaleurs de la mi-juin et les pluies estivales n'auront eu qu'un impact limité sur la qualité technologique de ces blés tendres conduits en bio », d'après leur enquête dédiée.

Résultats de l'enquête

En ce qui concerne les poids spécifiques, ils sont « en recul de 2,5 points par rapport à l'an passé. Au total, 39 % de la collecte dépasse les 76 kg/hl et 49 % se situe entre 74 et 76 kg/hl ». Les experts rappellent toutefois : « la mesure de ce critère est réalisée sur des échantillons prélevés à l'entrée des silos de collecte, avant le travail du grain qui a pour effet de l'améliorer ». Compte-tenu des conditions climatiques, « les grains sont aussi plus humides qu'à l'accoutumée, avec une teneur en eau moyenne estimée à 13,9 % ».

« Malgré les craintes suscitées par le climat en fin de cycle, les indices de chute de Hagberg mesurés sont le plus souvent compatibles avec un usage en alimentation humaine. Ainsi, 70 % des blés présentent des valeurs supérieures à 220 secondes. 93 % de la collecte dispose d'une teneur en protéines au-dessus de 10,5 % et 64 % au-dessus de 11 %. »

Et sur le plan de la qualité technologique, « une large gamme de force boulangère (W) est observée. Près de 50 % de la collecte affiche des W supérieurs à 170. Les pâtes présentent des P/L équilibrés à 0,9 en moyenne et 73 % de la collecte se situe en dessous de 1. [...] Les résultats obtenus au test de panification de type pain de tradition français (NF V03-800) sont bons, avec une note totale de 255 sur 300 en moyenne. Les pâtes manquent régulièrement d'allongement au façonnage et la mie est légèrement jaune. Un point de vigilance est à noter concernant l'hydratation de la pâte au pétrissage, qui est en recul de 2,7 points par rapport à la récolte de l'an passé ».

Retrouvez un résumé des données collectées et des mesures réalisées pour cette récolte 2021 :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net