Protection intégrée « Formez-vous sur les maladies des céréales à paille sans vous déplacer ! »

Pour la campagne 2020/21, Arvalis-Institut du végétal propose un programme de formations à distance sur les maladies des céréales à paille aux différents moments clés.

En six séquences d'1h30, l'institut technique propose un programme de formations dédié à « la protection intégrée pour gérer les risques maladies aux moments clés de la campagne (cinq pour le blé tendre et une spécifique orge). « Depuis chez vous ou sur votre lieu de travail, vous serez en direct avec Delphine Bouttet et Agnès Treguier, ingénieures Arvalis. Pour participer à chaque séquence, il suffit d'un ordinateur connecté à internet et d'un casque micro sur port USB », précise Arvalis. Les principaux objectifs de ces formations :

- « Reconnaître les principales maladies cryptogamiques sur blé tendre et orge et évaluer la nuisibilité »

- « Appréhender l'évolution du bilan sanitaire sur la campagne 2018-2019 »

- « Proposer des stratégies de protection intégrée »

Découvrez le programme détaillé, chaque séquence aura lieu de 9h à 10h30 :

Séquence 1/6 - Fongicides : notions de base (le 21 septembre 2020)

Séquence 2/6 - Biocontrôle : résultats et perspectives (le 10 décembre 2020)

Séquence 3/6 - Protection intégrée : comment gérer les maladies du blé tendre (le 29 janvier 2021)

Séquence 4/6 - Protection intégrée : gestion des maladies des orges (le 10 février 2021)

Séquence 5/6 - Protection intégrée : gestion des maladies précoces du blé tendre (le 24 mars 2021)

Séquence 6/6 - Protection intégrée : gestion des maladies de fin cycle du blé tendre (le 9 avril 2021)

