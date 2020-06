Pommes de terre Geoffroy d'Evry, nouveau président de l'UNPT

Geoffroy d'Evry a été élu président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT), lors du conseil d'administration du 23 juin dernier.

« Le Conseil d’administration de l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) a procédé le 23 juin à l’élection de son nouveau président suite à la volonté d’Arnaud Delacour de passer le flambeau après près de sept années à la présidence du syndicat national des producteurs de tubercules », présente l'UNPT dans un communiqué.

Dans ce cadre, Geoffroy d'Evry a été élu à la tête de l'organisation. « Geoffroy d'Evry est agriculteur en polyculture dans l’Oise, producteur de pommes de terre d’industrie et de fécule. Il siège au Gnis dans le cadre du plan de suivi de l’Accord plant de ferme, et préside l’Association sanitaire de la pomme de terre (ASPDT), membre du Fond de mutualisation sanitaire et environnemental. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net