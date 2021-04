• Terres Inovia • Terre-net Média

Le soja est une légumineuse qui s’associe avec un Rhizobium pour fixer l’azote de l’atmosphère. Le Rhizobium spécifique du soja est naturellement absent des sols de l’Europe de l’Ouest, il faut donc l’apporter par inoculation. Néanmoins, une fois introduite cette bactérie survie en général très bien dans nos sols et peut rester présente pendant des années.

Un choix approprié de la souche est donc nécessaire car si celle choisie ne répond pas à l’ensemble des critères nécessaires, elle peut compromettre la performance du soja et les futures inoculations du fait de sa longévité dans les sols.

Différentes souches et différents produits sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Les garanties offertes par les différents produits commercialisés n'étant pas du même niveau, il convient donc de connaître leurs caractéristiques.

La souche G49 : une souche qui a fait ses preuves.

Cette souche qui a fait ses preuves depuis plus de 40 ans est maintenue, contrôlée et fournie aux industriels chaque année sous contrat de licence Inrae. Ce contrat de licence prévoit également un contrôle qualité sur les productions : contrôles de l’absence de contaminants, contrôles de survie au stockage, de concentration en bactéries, et contrôle des propriétés attendues (efficience, et stabilité de cette efficience dans le temps, notamment). Terres Inovia teste les inocula fabriqués avec cette souche et en recommande l’utilisation parce qu’elle offre des garanties à l’agriculteur.

Nouvelles souches et nouveaux produits commercialisés : il convient d'être vigilant

Depuis quelques années, des inocula fabriqués avec d’autres souches sont proposés en France avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) par le biais de reconnaissance mutuelle entre pays européens. Des autorisations, sous réserve. Ces AMM sont délivrées assorties de demandes d’expérimentations complémentaires pouvant amener l’Anses* à retirer l’AMM. Ces produits utilisant d’autres souches que celles proposées par l’Inrae ne font pas l’objet de contrôle qualité tel qu’évoqué précédemment.

(*Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

Deux produits avec la souche 532C : Hicoat et Histick (AMM respectives en janvier 2017 et février 2019). Cette souche est bien connue, en particulier par des travaux d’une équipe de recherche canadienne.

Le Hicoat est commercialisé sous forme de semences préenrobées prêtes au semis. Le fabricant BASF le conseille uniquement pour des parcelles ayant déjà porté du soja. Si l’agriculteur est libéré des contraintes de l’inoculation, en revanche les conditions de survie imposées aux bactéries font que le résultat de nodulation n’est pas toujours à la hauteur des inocula classiques.

Attention ! >> Deux produits issus d’autres souches, déconseillés par Terres Inovia



- Biofixin-S , fabriqué avec la souche D344 (AMM Aout 2020). Cette souche utilisée dans certains pays d’Europe de l’Est (Tchéquie, Croatie), n’a jamais été expérimentée en France. Aucune correspondance avec une souche connue n’a pu être établie. Ce produit est distribué en France par Sarl Rolly.

- Liquifix de Legume Technology (Grande Bretagne) fabriqué avec les souches Semia 5079 et Semia 5080 (AMM août 2019). Ces souches sélectionnées au Brésil sont connues par la littérature scientifique et ont été sélectionnées sur l’efficience, mais aussi pour être très compétitives pour la formation des nodosités. Ceci signifie qu’introduites dans nos sols, elles ne permettraient plus l’utilisation ultérieure d’autres souches.



Exclure l’utilisation de tout autre inoculum qui ne disposerait pas d’AMM

Sur le sujet, retrouvez aussi l'intervention de Xavier Pinochet du 2 décembre 2020 aux rencontres techniques Terres Inovia :

