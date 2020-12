L'actu d'Arvalis Interventions de printemps : retrouvez la synthèse des essais 2020

• Arvalis-Institut du végétal • Terre-net Média

Protection contre les maladies, lutte contre la verse et les ravageurs… retrouvez l’ensemble des résultats d’essais conduits par Arvalis et ses partenaires au printemps 2020 sur céréales d’hiver dans la brochure « Choisir et Décider / Interventions de printemps - synthèse nationale ».

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également