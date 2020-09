L'actualité des cultures Sur Terre-net, vous avez la parole !

Parce que l'esprit participatif fait partie de l'ADN de Terre-net, nous vous donnons l'occasion, en cette période de rentrée, de vous exprimer sur l'évolution de la communauté cultures. Vous souhaitez plus de reportages, d'avis d'experts ? Plus d'infos sur l'agriculture de conservation ou l'agriculture biologique ? Des infos sur des cultures de diversification, la réduction des produits phytos, l'agriculture de précision, la fertilité des sols, etc. ? Nous sommes à votre écoute !

Avec la communauté cultures de Terre-net, l’objectif est de vous accompagner au fil des saisons dans votre conduite culturale et face aux multiples défis auxquels vous êtes confrontés (restriction des matières actives, exigences qualité renforcées, réchauffement climatique, etc). Pour cela, nous pensons chez Terre-net qu’il est important de laisser la parole à tous les systèmes de production et toutes les pratiques culturales. Il y a de bonnes idées à prendre partout !

Cette communauté cultures, chers lecteurs, elle existe pour vous et grâce à vous ! Faire part de vos attentes et de vos idées est donc très important pour nous. Et parce que l'annulation des salons de rentrée enlève des occasions de se rencontrer et d'échanger ensemble, nous vous donnons la parole via le formulaire ci-dessous :

Chargement…

> Venez échanger avec nous aussi sur votre (ou vos) réseau(x) social(aux) préféré(s) : Facebook Twitter et Linkedin

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net