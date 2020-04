Betteraves La CGB demande, en urgence, deux dérogations sur pucerons verts

Les régions betteravières font face, depuis plus d'une semaine, à de fortes attaques de pucerons verts, sur des betteraves qui ne sont parfois même pas au stade 2 feuilles. Dans ce contexte, la confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) a demandé deux dérogations urgentes.

Face à une « infestation inédite de pucerons verts », la CGB, appuyée par son institut technique (ITB) a alerté la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture « sur la gravité de la situation et lui a demandé en urgence deux dérogations », dans un communiqué du 24 avril 2020 :

« La première pour pouvoir utiliser le Teppeki dès le stade 2 feuilles afin d’apporter une réponse immédiate aux fortes infestations constatées en plaine »,

« La possibilité d’appliquer un second traitement de Teppeki pour couvrir, en cas de besoin, toute la période de sensibilité des betteraves aux pucerons verts, c’est-à-dire jusqu’à la couverture du sol ».

« La CGB est pleinement mobilisée sur ce dossier et en contact permanent avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions à l’impasse identifiée. La filière ne comprendrait pas que la récolte 2020 soit gravement menacée du fait de la surdité de nos autorités sur ces sujets », a déclaré Franck Sander, Président de la CGB.

Dans cette attente, « tous les planteurs sont appelés à la plus grande vigilance et observation de leurs parcelles, à suivre régulièrement le site "Alerte pucerons"de l’ITB et à se rapprocher de leurs délégués ITB le cas échéant pour apporter la meilleure solution », ajoute la CGB.

Avoir interdit le Gaucho (qui protégeait les betteraves des pucerons et donc de la jaunisse) ne sauvera aucune abeille. Les @_MissBetter ne fleurissent pas! Mais à peine à 2 feuilles, déjà infestée de ces pucerons ?? pic.twitter.com/gimOCqqQdJ — Lievens Gilles (@GillesLievens) April 23, 2020

Les T° estivales depuis début avril ont favorisé une arrivée précoce des #pucerons sur les #betteraves.

A partir du stade 2 feuilles vraies des betteraves (feuilles avec une longueur >1,5 cm), une intervention doit être envisagée.

On continue la #surveillance ?? pic.twitter.com/Yh7F1CHWE2 — DUMESNIL - France Rurale (@Dumesnil_FR) April 24, 2020

Samedi #binage des #betteraves

Double fonction :

-désherbage mécanique en complément du programme herbicide

- insecticide sur le rang à 1/3 de dose contre les #pucerons très présents cette année @CGB_Nord_Est @Tereos @Cristal_Union pic.twitter.com/iaYvcggsAF — Jean-Paul VINOT (@jeanpaulvinot) April 25, 2020

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net