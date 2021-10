Semences Le réseau Deleplanque Saaten-Union s'organise

Comme annoncé début septembre, Deleplanque et Saaten-Union associent leurs forces commerciales via le réseau Deleplanque Saaten-Union. « Un partenariat fondé sur des valeurs partagées pour répondre aux évolutions de notre agriculture française », ont affirmé les équipes lors d’une conférence de presse commune.

Partenaires historiques, Deleplanque et Saaten-Union ont entrepris la réflexion, depuis plusieurs mois maintenant, d'unir leurs forces commerciales, face notamment aux défis agricoles et aux attentes sociétales. Cela s'est traduit par la naissance du réseau Deleplanque Saaten-Union, annoncée en septembre dernier.

« Répondre aux besoins des agricultures hexagonales »

« Dédié à la mise en marché des génétiques sur le territoire hexagonal, le réseau nouvellement constitué a pour objectif de créer des synergies entre les entreprises et leurs savoir-faire respectifs. Celles-ci viendront tout naturellement des catalogues actuels de Deleplanque et de Saaten-Union », ont précisé les équipes le 12 octobre lors d'une conférence en ligne. De plus, les 2 entités sont « en prise directe avec plus de 10 programmes de sélection en France et en Allemagne, parmi lesquels Asur Plant Breeding, Strube, Hybro, Ackermann, Petersen ».

Objectif : « répondre aux besoins des agricultures hexagonales, dans la logique agronomique de la rotation, tout en prenant en compte les besoins de la transformation ». Le portefeuille complet du réseau intègre ainsi des cultures majeures de l'assolement de la ferme France : céréales, mais aussi oléo-protéagineux et betteraves. « L'ambition à terme est aussi d'élargir ces propositions à de nouvelles cultures de façon à répondre aux diversifications croissantes des exploitations, en conventionnel comme en biologique ».

« Les génétiques seront ainsi déployées sur le terrain par deux activités, réparties de façon assez simple. L’activité "betteraves et fertilisants" valorisera sur le terrain les variétés de betteraves de la génétique Strube, et les fertilisants déjà à la gamme Deleplanque. Placées sous la marque Deleplanque, ces deux offres seront portées par deux équipes distinctes, avec l’ambition de mettre en avant "une génétique betteraves unique et indépendante en réponse aux enjeux clés de la filière", et "des solutions de fertilisation responsables" coté fertilisants. L’offre "grandes cultures" est, elle, placée pour l’essentiel sous la marque Saaten-Union. »

Les équipes ont également été réorganisées pour optimiser les synergies entre les deux entreprises. « Au-delà de la spécialisation des équipes commerciales, le regroupement des forces de ventes a un impact positif significatif sur la représentation terrain qui se densifie. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net