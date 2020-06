Moisson 2020 Le site moissonneuse.fr en pause pour le moment

« Être passager d'une moissonneuse-batteuse, c'est presque prendre la peau de son conducteur. En ce temps d'urgence, ce rapprochement ne permet pas la distanciation minimale, c'est pourquoi je mets en pause moissonneuse.fr », a annoncé David Forge sur les réseaux sociaux.

Lancé en 2018 par David Forge, le site web moissonneuse.fr a pour but de mettre en relation agriculteurs et citoyens pour un tour de moissonneuse-batteuse. L'agriculteur youtubeur d'Indre-et-Loire souhaite ainsi créer « une passerelle entre un exploitant agricole et un curieux », faire découvrir le métier au grand public et créer du lien entre les agriculteurs et le reste de la société.

Être passager d’une moissonneuse batteuse c’est presque prendre la peau de son conducteur



En ce temps d’urgence sanitaire, ce rapprochement à bord ne permet pas la distanciation mini, c’est pourquoi je mets en pause https://t.co/82Crf7ZzPG



Bel été ?? Belle #moisson2020 à tous — David Forge (@d_forge) June 22, 2020

Mais face à « la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, un état d’urgence sanitaire a été déclaré le 23 mars 2020 jusqu’au 10 juillet 2020. Compte-tenu du fait qu’à l’intérieur des cabines la distance entre le chauffeur et le passager est inférieure à 1 mètre, la règle de distanciation physique minimale ne peut pas être respectée », indique David Forge sur moissonneuse.fr. Il a donc décidé de « suspendre, pour le moment, les mises en relation par le site jusqu'à la fin de l'état d'urgence. En France, les moissons se déroulent globalement du mois de juin à septembre ».

En attendant, les agriculteurs invitent le grand public à suivre leurs travaux de récolte à travers leurs tweets #FrAgTw.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net