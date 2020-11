Betteraves Les comités techniques de l'ITB en webinaires cette année

En raison de la crise sanitaire, l'Institut technique de la betterave (ITB) invite les agriculteurs, techniciens et acteurs de la filière à suivre les traditionnels comités techniques depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. « En moins d’une heure, ces évènements donneront les principales actualités techniques de la filière et permettront de disposer des informations pour mener au mieux la prochaine campagne », présente l'ITB.

Si le format évolue, le contenu des comités techniques de l'ITB reste inchangé : « les exposés seront tournés sur les résultats et solutions pratiques. Après les exposés, les intervenants répondront aux questions posées via l’interface de webinaire », explique l'institut technique. Et « compte tenu de l’actualité, un comité technique « spécial jaunisse » est organisé. Il fera le point sur la gestion de la maladie en 2021 et présentera les solutions alternatives aux néonicotinoïdes actuellement étudiées dans le cadre du PNRI (Plan National de Recherche et Innovation) ».

« Huit autres comités seront consacrés aux informations régionalisées où les présentations seront adaptées aux spécificités de chaque territoire : enseignements de la campagne et préconisations pour 2021 (choix variétal, gestion des maladies foliaires et des adventices…). » Retrouvez ci-dessous le programme prévu :

Spécial Jaunisse : 16 décembre, de 9h30 à 10h30

Aisne : 17 décembre, de 9h30 à 10h30

Centre - Val-de-Loire : 17 décembre, de 14h30 à 15h30

Somme : 5 janvier, de 9h30 à 10h30

Ile-de-France : 5 janvier, de 14h30 à 15h30

Nord-Pas-de-Calais : 6 janvier, de 9h30 à 10h30

Oise - Val-d'Oise : 6 janvier, de 14h30 à 15h30

Champagne – Yonne : 7 janvier, de 9h30 à 10h30

Normandie : 7 janvier, de 14h30 à 15h30

