Lu dans la presse Des poils de chiens, une solution contre les dégâts de sangliers ?

Faire fuir les sangliers avec des poils de chiens dispersés dans les champs, c'est la solution qu'utilise Samuel Riblier, agriculteur normand et que relaie nos confrères de France bleu Mayenne.

Il n'existe à ce jour pas de solution miracle pour lutter contre les dégâts de sangliers dans les champs. Parmi les méthodes plus utilisées, figure la mise en place de barrières physiques ou de clôtures électriques, qui a toutefois des limites, liées à la taille de la parcelle, à l'entretien ou au coût que cela représente...

En septembre dernier, Arvalis a annoncé des perspectives de recherche intéressantes avec des produits ayant des propriétés répulsives olfactives et gustatives.

Mais, en attendant et face à l'augmentation régulière des attaques de sangliers, les agriculteurs multiplient les tests de techniques alternatives.

Des méthodes alternatives

Agriculteur dans l'Orne, Samuel Riblier utilise ainsi des poils de chien, qu'il récupère chez sa belle-sœur, toiletteuse à Mayenne, pour les disperser dans ses champs. « Comme les sangliers ont un odorat prononcé, le fait de sentir les poils de chiens leur indique qu'il y a éventuellement la présence d'un ou plusieurs chiens dans le coin et ça les repousse. Ils ne viennent plus dans les champs pour manger les grains de maïs. On voit des traces de sangliers à proximité des champs mais ils ne pénètrent plus à l'intérieur », explique-t-il à nos confrères de France Bleu.

Dans un précédent article, un lecteur de Terre-net partageait une méthode similaire, avec des cheveux humains : « mettre des poignées de cheveux dans les passages de sangliers prend du temps, mais ne coûte rien ! L'effet dure 2 à 3 semaines en général (...). J'ai testé il y a quelques années, on n'obtient pas 100 % de réussite, mais c'est le mieux que j'ai trouvé pour 0 euro », indique-t-il.

Et vous, qu'en pensez-vous ?

Beaucoup d'agriculteurs restent dubitatifs quant à ces techniques répulsives "maison". « Chez nous, on a essayé avec des cheveux, des poils de chien, des répulsifs, des épouvantails, avec des vêtements portés la veille... et rien n'a fonctionné plus de 2-3 jours. Avec le répulsif, les sangliers étaient présents dès le lendemain », commente, par exemple, un agriculteur sur Twitter.

Et vous ? Vous avez déjà essayé ces techniques, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à partager votre retour d'expériences dans les commentaires ci-dessous.

Est-ce que l'un des nombreux #FrAgTw aurait essayé et si oui pourrait-il nous faire un retour ? J'ai comme un doute. https://t.co/rjGZ7F1Z31 — David-off ?? (@d4v1d_0ff) April 20, 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net