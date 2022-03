Betteraves Les prévisions de l'ITB concernant l'arrivée des pucerons en 2022

• Sophie Guyomard Terre-net Média

Avec un début d'année plus chaud que la moyenne, l'Institut technique de la betterave (ITB) alerte sur « la possibilité d'une attaque plus précoce et soutenue de pucerons verts sur la zone betteravière ». 2022 serait une « année intermédiaire » entre les campagnes précédentes 2020 et 2021.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également