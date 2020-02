Lin fibre Tout pour « réussir la campagne 2020 »

Dans le guide « Choisir & Décider - Lin fibre », Arvalis-Institut du végétal publie la synthèse des résultats d'essais 2019 et ses préconisations pour la campagne 2020.

Chaque année, Arvalis propose une nouvelle édition du guide « Choisir & Décider » pour la culture du lin fibre. « Ce guide revient sur les évènements marquants de la campagne précédente et fait le point sur une réglementation toujours en mouvement », explique l'institut technique.

Retrouvez les synthèses des expérimentations de 2019 et antérieures ainsi que les préconisations de l'institut pour la campagne 2020. Parmi les sujets abordés : choix de l'interculture, choix variétal, densité et période de semis, lutte contre les bioagresseurs, gestion du risque verse, etc.

