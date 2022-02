Intentions 2022 Pas de hausse des surfaces de cultures de printemps prévue par rapport à 2021

En même temps que les estimations de surfaces des cultures d'hiver, Agreste livre les premières intentions de semis de printemps 2022, obtenues dans l'enquête Terres labourables. Selon ces données, les surfaces des cultures de printemps n'augmenteraient pas par rapport à 2021 au niveau national.

« La surface d'orges de printemps pourrait baisser légèrement, ou à défaut, être stable. En tournesol, le recul des surfaces serait d'au moins 3 % », selon l'enquête Terres labourables, réalisée par le service de la statistique et de la prospective en décembre 2021 auprès d’un échantillon représentatif d’exploitations de grandes cultures.

A la faveur de la douceur hivernale, premiers signes de germination pour cette orge de printemps. #FrAgTw #CeuxQuiFontLaBière ?? https://t.co/bMuCWhKMJw pic.twitter.com/6sAaeuiaYW — ChristopheB. (@agritof80) January 30, 2022

« La sole de soja serait quasi-stable (0,15 Mha). La surface de pois protéagineux pourrait diminuer de façon plus importante, d’au moins 20 %. Les intentions de semis pour l’ensemble des maïs (grain et fourrage) seraient en baisse d’au moins 6 %. Concernant la surface de betteraves industrielles, elle serait stable ou en léger recul (- 3 %). La surface de pommes de terre serait au mieux stable et à défaut en baisse d’environ 5 % ».

Si ces données donnent de premières indications, « elles doivent cependant être prises avec prudence. Il ne s'agit que d'intentions », souligne Agreste.

Nette hausse des surfaces de colza

Le service statistique du ministère de l'agriculture publie également au 10 février 2022 les estimations de surfaces des cultures d'hiver, selon les chiffres du 1 er février. Évaluée à 1,16 Mha, « la sole de colza d'hiver augmente de 18 % par rapport à 2021. Un niveau toutefois encore inférieur à la moyenne 2017-2021 (- 6,9 %). Elle progresse fortement en Lorraine (+ 88,3 %), Champagne-Ardenne (+ 41,2 %) et Pays-de-la-Loire (+ 21,6 %) ».

Et baisse pour les céréales d'hiver

Du côté du blé tendre d'hiver, les surfaces sont révisées à 4,75 Mha, « en diminution de 4,3 % sur un an et de 1,0 % par rapport à la moyenne 2017-2021. Ce recul touche toutes les régions, et plus particulièrement la région Centre-Val-de-Loire (- 5,7 % sur un an), les régions Champagne-Ardenne et Haute-Normandie (- 6,3 % chacune), la Bourgogne (- 5,1 %) et la Lorraine (- 12,3 %) ».

La sole de blé dur d'hiver est aussi légèrement revue à la baisse : 2,77 ha. « Elle diminuerait de 2,5 % par rapport à 2021 au niveau national. En net recul en Centre-Val-de-Loire et en Rhône-Alpes, elles seraient stables ou en légère hausse dans les régions de production traditionnelle (Occitanie et Paca). »

En orges d'hiver, « l'estimation de la sole progresse, à 1,25 Mha, étant ainsi supérieure à celle de 2021 (1,20 Mha). Sur un an, elle diminue uniquement en Paca et en Occitanie. Les surfaces d’avoine, de seigle et de triticale sont en baisse par rapport à 2021 où elles étaient particulièrement élevées. Celles de seigle et de triticale restent nettement supérieures à la moyenne 2017-2021 ».

