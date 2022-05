"Alerte charançons" Pour suivre la dynamique du charançon Lixus juncii sur betteraves

Avec "Alerte charançons", l'Institut technique de la betterave (ITB) propose un outil de suivi du charançon, dont la dynamique de progression est inquiétante.

« À la faveur des températures chaudes, le charançon Lixus juncii progresse du sud vers le nord, année après année. Or, l'efficacité des produits actuellement homologués n'est pas démontrée dans les expérimentations de l'ITB ».

Pour suivre la pression de ce ravageur, l'institut technique a mis en place la carte interactive "Alerte charançons", accessible gratuitement depuis son site web, dans la rubrique "Outils". Elle intègre, cette campagne, « un modèle simplifié d'apparition des adultes, basé sur les données météorologiques. Ce qui permet d'estimer approximativement le début de la période favorable aux premiers vols, juste avant qu'ils ne se reproduisent et que les femelles pondent sur les betteraves, explique l'ITB. L'outil précise ensuite le pourcentage de plantes touchées par les pontes, puisque ce sont les larves qui sont responsables des dégâts : pour se nourrir, elles creusent des galeries, des pétioles des feuilles jusqu'à la racine. Ces galeries sont une voie d'entrée pour les micro-organismes responsables du pourrissement, entraînant une perte de sucre à la récolte ».

Les informations sont actualisées quotidiennement sur la base des données météorologiques du jour et des observations hebdomadaires du réseau de Suivi biologique du territoire (BSV). « Pour tenter de trouver des solutions de lutte efficaces contre ce ravageur, l'institut technique met aussi en place de nombreux essais et cherche à initier de nouvelles collaborations de recherche. L’outil sera donc perfectionné au fur et à mesure de l'approfondissement des connaissances sur cet insecte. »

