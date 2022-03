Écho des plaines Premiers symptômes de rouille jaune signalés dans le blé

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

La rouille jaune commence à se manifester ponctuellement sur variétés sensibles. La pression piétin-verse, est aussi à surveiller à partir du stade « épi 1 cm » sur variétés sensibles. En colza, le risque charançons de la tige s’amenuise avec l’avancée des stades. Les méligèthes sont par contre en progression.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Rouille jaune : surveiller les variétés sensibles. (©Terre-net Média)Chargement en coursL'hiver a été peu gélif, #rouillejaune apparait en région #Normandiee et à proximité #Amiens??à suivre de prés en 2?0?2?2?@noriapcoop @agrosolutions @DelamareNoriap @ReneePREVOST80 @BRUNELPierreAn1 @laout_vincent @SucNicolas @EstelleCleuet @wheatpath @qualidon @TerrenetFR pic.twitter.com/TEiuGu4nmH— Station ACE NORIAP (@ServtecPvNORIA) March 21, 2022#TourdePlaine #colza #UnCheminlesSépare avec ma collègue @CecileDbv.Bientôt en floraison ?? pour les ?? !Et on en profite pour livrer des petites graines spéciales Jachère Fleurie#Blé #Filière #Harmony ?? pic.twitter.com/KZW5zNZran— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) March 25, 2022J'adore faire des photos des cultures. #colza #Alicia pic.twitter.com/ZS14AIQSkT— GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) March 24, 2022