Écho des plaines Pucerons dans les céréales, attention aux périodes de redoux

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

La pression des pucerons sur céréales est en recul dans les régions où les températures sont descendues ces derniers jours. Il ne faudra pas pour autant relâcher la vigilance. Les ingénieurs et techniciens conseillent de retourner dans les parcelles pour vérifier leur présence, si les conditions climatiques redeviennent plus douces. Là où il fait encore bon, ils conseillent de poursuivre la surveillance.

La vigilance face aux pucerons reste d'actualité, surtout si les conditions climatiques redeviennent plus douces. (©Nadège Petit/Twitter)