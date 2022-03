Betteraves Saint Louis Sucre annonce un prix garanti de 35,50 €/t 16° minimum pour 2022

Dans un courrier adressé aux planteurs, Saint Louis Sucre vient d'annoncer, pour les semis 2022, « un prix moyen de la betterave contractée d'au moins 33,00 €/t à 16° betteraves entières pulpes et indemnités incluses, soit un équivalent de 35,50 €/t à 16° minimum en forfait collet ».

Lors des réunions organisées avec les planteurs en novembre dernier, Saint Louis Sucre avait annoncé « un prix minimum garanti pour 100 % des betteraves de 25,31 €/t 16° forfait collet, soit 23,54 €/t 16° betteraves entières. Au-delà, le prix des betteraves sera indexé sur le prix de vente du sucre », expliquaient les équipes.

« Nous vivons depuis quelques jours une actualité inédite qui bouscule nos vies et nos activités. D’ores et déjà, on assiste à une envolée du prix des matières premières et de l’énergie. Vous êtes nombreux à nous questionner sur les conséquences sur les marchés du sucre et la rémunération de vos betteraves pour la campagne 2022 », indique Thomas Nuytten, directeur betteravier dans un courrier adressé aux planteurs.

« Nous comprenons cette attente et tenons à y répondre sans délai. Nous confirmons que le sucre fait partie des denrées agricoles dont les prix augmentent. Les prévisions de prix de nos analystes pour le sucre de la prochaine récolte sont bonnes. » Compte-tenu de ces différents indicateurs, les équipes Saint Louis Sucre annoncent « un prix moyen garanti de la betterave contractée d'au moins 33 €/t 16° betteraves entières pulpes et indemnités incluses, soit un équivalent d'au moins 35,50 €/t 16° en forfait collet ».

