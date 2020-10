Écho des plaines Semis de blé, surveiller les limaces

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Les fenêtres climatiques un peu plus clémentes ont permis le démarrage des semis de blé. Les conditions sont cependant très favorables aux limaces. Dans les colzas, la présence des premiers charançons du bourgeon terminal se confirme, et les premières larves de grosses altises sont signalées.

Selon l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer, 12 % des surfaces de blé étaient emblavées au 12 octobre 2020. (©@nicolaspinchon/Twitter) Michael fait le point en vidéo sur le charançon du bourgeon terminal sur #colza dans son secteur. https://t.co/gglbcegGYJ pic.twitter.com/h5I6jv3cy3— Laurent JUNG (@laurentjung54) October 16, 2020Parcelle de #colza associé à luzerne et plante compagne en #ACS. Objectifs : limiter le salissement, perturber les insectes ravageurs et favoriser les auxiliaires dans la parcelle, améliorer la structure du sol mais aussi obtenir une couverture du sol dès la récolte du colza ! pic.twitter.com/FjapbASpm5— Paul Robert - NOVALIS TERRA (@PaulRobertAgro) October 16, 2020Lire aussi > [Revue des réseaux] Les agris profitent d'un créneau météo pour avancer les semis de céréales 2020Passage aux stands pour ravitaillement et c’est reparti pour un tour Semis blé #moisson2021 ?????? pic.twitter.com/UpgD9EjUIb— Sébastien Méry (@Sebastien_Mery_) October 18, 2020Le lundi a...