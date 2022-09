Betteraves sucrières Tereos ajuste le prix pour 2021/22 et avance le début de la campagne 2022/23

Le conseil d'administration vient d'annoncer dans un communiqué sa décision d'ajuster, à la hausse, le prix des betteraves livrées par ses coopérateurs au cours de la campagne 2021/22. La coopérative partage également le calendrier de démarrage de ses usines françaises pour la nouvelle campagne betteravière.

« Les coopérateurs recevront 1,63 €/t à 16, qui s’ajouteront aux 26,67 €/t à 16 perçus le 31 mars 2022, soit une rémunération globale moyenne de 29,90 €/t à 16 (incluant la prime d’engagement et les indemnités de campagne) », indique le conseil d'administration de Tereos suite à la réunion de bilan de campagne 2021/22 réalisée ce mardi 6 septembre.

« Nous pouvons réaliser cette augmentation de prix grâce à la nouvelle politique commerciale initiée en juin 2021 et la continuité d’une maîtrise de nos coûts financiers et industriels. La volonté est d'assurer une rémunération créatrice de valeur pour nos coopérateurs », explique Gérard Clay, président du conseil d’administration.

Calendrier de la campagne 2022/2023

Toujours dans cet objectif et afin de limiter l'exposition de la coopérative aux risques d'approvisionnement en gaz au cours de l'hiver prochain, la coopérative anticipe également le démarrage de sa nouvelle campagne betteravière. « Après consultation des coopérateurs, les 9 sucreries françaises débuteront entre le 8 et le 21 septembre 2022, soit jusqu’à 8 jours plus tôt. Ce calendrier tient également compte de l’actualisation de la prévision de rendement, inférieure à la moyenne 5 ans, et de la persistance de la sécheresse » .

« La consommation annuelle de gaz est incompressible pour une sucrerie et le process industriel ne peut être arrêté temporairement. Désormais la source d’énergie de la quasi-totalité de nos usines est le gaz afin de réduire nos émissions de CO 2 . C’est au regard du contexte géopolitique que le Conseil coopératif, après consultation des coopérateurs, a décidé d’avancer le démarrage de la nouvelle campagne », précise Jean-Jacques Mennesson, président du conseil coopératif.

Des infos sur les autres cultures Tereos en France :

- Concernant la luzerne, Tereos prévoit « des rendements en ligne avec le rendement moyen 5 ans, sous réserve des conditions climatiques à venir. Avec les conditions météo entre avril et août, les premières coupes ont permis de réduire significativement la consommation d’énergie. Les prochaines coupes se tiendront jusqu’à fin octobre ».

- Du côté des pommes de terre, « la campagne débute le 12 septembre pour une durée d'environ 120 jours. Les mois de juillet et d’août secs et chauds ont accéléré la sénescence des pommes de terre. Tereos prévoit un rendement inférieur à la moyenne 5 ans qui devrait s’établir à 39 t/ha à 17 % avec un écart inférieur de 3 t/ha par rapport à la moyenne 5 ans, suivant les conditions climatiques à venir. La richesse reste, quant à elle, élevée à 22,8 % (+ 1,9 points par rapport à la moyenne 5 ans). Le Conseil d’Administration a décidé d’ajuster également à la hausse, le prix d’acompte de la pomme de terre pour la campagne 2022/23 de 63 à 85 €/t à 17. S’ajoute à ce prix, la prime d’engagement versée aux coopérateurs en juillet 2022 pour reconduction de surface à hauteur de 150 €/ha ».

