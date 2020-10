Vu sur Youtube Un essai de cultures en bandes à la ferme de la Conillais : quels intérêts ?

Sur la ferme de la Conillais (Loire-Atlantique), est testée la technique de cultures en bandes. Objectifs : préserver et nourrir la vie du sol.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

« Une parcelle de 15 ha a ainsi été divisée en deux sur la ferme de la Conillais : 7,5 ha d'une culture et 7,5 ha d'une autre. Sa particularité : elle a été semée en bandes de 12 m. L'idée est d'avoir du vert partout dans la parcelle à moins de 6 m et ce, tout au long de l'année », explique Estelle de Farming Together dans une vidéo publiée sur Youtube.

La Ferme de la Conillais :

- 200 ha, plus de 20 ans sans travail du sol en profondeur, puis passage en agriculture de conservation des sols et en agriculture biologique.

- Siège de la filiale - 200 ha, plus de 20 ans sans travail du sol en profondeur, puis passage en agriculture de conservation des sols et en agriculture biologique.- Siège de la filiale Sky Agriculture

Pourquoi des bandes de 12 m ? « C'est un multiple de 3, 4 et 6, donc cela permet de passer avec n'importe quel matériel. [...] En ce moment, les bandes alternent couvert végétal (semé après une céréale) et bande non cultivée, qui au moment de la récolte de la céréale était en chanvre. »

Garder du vert tout au long de l'année

L'objectif est de « nourrir la vie du sol grâce aux exsudats racinaires. Et pour que cela fonctionne, il faut que les plantes soient vivantes. Autre intérêt : cela permet de contrôler le trafic dans la parcelle. Avec le Controlled Traffic Farming (CTF), on roule toujours au même endroit pour préserver nos sols », ajoute Estelle. Les bandes en vert constituent également un « coupe-feu naturel », important au moment des moissons.

Cette parcelle est conduite en agriculture biologique (AB) et sans travail du sol profond. « On sait que c'est très compliqué en AB de faire du semis direct, mais nous avons décidé de faire un essai dans ce champ », précise Estelle. « Nous avons donc fait le pari de semer du triticale (derrière chanvre) en direct cette campagne, à 5-6 km/h max afin de perturber le moins possible la vie du sol. Rendez-vous dans quelques mois pour voir le résultat ! »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net