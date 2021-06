Stockage des grains Un piège à insectes connecté pour éviter le recours aux insecticides de stockage

Sophie Guyomard Terre-net Média

Après la température et la ventilation, Javelot étend sa gamme de solutions connectées pour le stockage des grains avec la mise au point d'IoTrap. Cette nouvelle sonde permet de « détecter et d'identifier, grâce à l'intelligence artificielle et avec plusieurs semaines d'avance, les insectes se développant dans le grain ».

« Détecter la prolifération des insectes au plus tôt pour agir de façon préventive et préserver la qualité du grain », telle est l'ambition de Javelot avec sa nouvelle solution connectée IoTrap, co-construite avec l'institut Arvalis. « Installée dans le tas de grain, elle fonctionne à première vue comme un piège à insectes "classique", emprisonnant les nuisibles présents tels que le charançon, le tribolium ou encore le sylvain, explique l'entreprise française. C'est ensuite que la technologie intervient. Une caméra, installée à l'intérieur du dispositif, se déclenche une fois par jour. Les photos sont ensuite analysées par un algorithme développé, spécifiquement par les équipes Javelot. Les insectes présents dans le piège sont identifiés, tandis qu'une alerte est au besoin envoyée au responsable sur l'application. » Vers le « sans insecticide » Ainsi avec IoTrap, les responsables de site peuvent déterminer à distance « la conduite à tenir pour agir à temps sur le grain, par exemple en ventilant selon les bonnes plages afin d'arrêter le développement des insectes ». En proposant d'agir en préventif, l'objectif est d'éviter le recours aux insecticides de stockage. À noter aussi : la solution fonctionne avec une batterie d'une durée de vie d'une campagne, elle utilise les réseaux bas débit, ne nécessitant ainsi pas de connexion internet.

Revoir > Stockage : l'usage d'insecticides en sursis Et aussi > Sima Innovation Awards 2021 : Javelot, lauréat bronze pour la solution Venti'Javelot

