[Moisson] Orge d'hiver 2 à 2,5 t à l'hectare : une récolte catastrophique pour Gilles vk

Dans sa dernière vidéo, Gilles vk, agriculteur du Loiret, dresse le bilan de sa récolte d'orge d'hiver : une catastrophe selon ses propres termes. La culture ne devrait plus avoir sa place dans son assolement l'année prochaine.

Dans une nouvelle vidéo, Gilles vk, agriculteur dans le Loiret, nous dresse le bilan de sa récolte d'orge hiver sur la seule parcelle de 10 ha qu'il avait conservée suite aux fortes pluies de l'automne-hiver. Et le résultat est « catastrophique » : 2 t à 2,5 t à l'hectare.

La JNO, les pucerons et l'hiver humide ont été néfastes à la culture. Et avec une moyenne de 4,5 à 5 t ces dernières années, il estime qu'elle n'est plus assez rentable. Il va donc sûrement l'arrêter et revoir son assolement pour l'année prochaine.

En attendant, il espère de meilleurs résultats dans ses blés et colzas qu'il commencera à récolter la semaine prochaine.

