Évènement Cap Agroeco 2021 « Vers des systèmes en polyculture-élevage autonomes et résilients »

Pour la troisième année consécutive, le Centre de développement de l'agroécologie (CDA) organise Cap Agroeco - les rencontres de la performance agronomique, des journées de formation destinées aux professionnels du secteur agricole. Cette édition se déroulera le 9 novembre prochain, de 9 h à 18 h, à Chambœuf (Loire).

Le Centre de développement de l'agroécologie (CDA) a dévoilé la thématique de la 3e édition de Cap Agroeco - les rencontres de la performance agronomique : « vers des systèmes polyculture-élevage autonomes et résilients ». Avec cet évènement, le CDA entend contribuer à « rendre accessibles les techniques agroécologiques et prouver que la rentabilité d’une exploitation peut s’accorder avec respect de la biodiversité et des sols ».

La journée technique se déroulera le 9 novembre 2021, de 9 h à 18 h, à Chambœuf (Loire). Au programme : une matinée de conférences et l'après-midi, des ateliers de 45 min par groupe. Détails :

Matinée (9h-13 h)



Introduction : Les leviers pour construire des systèmes d’élevage autonomes et résilients – Sébastien Roumegous

Conférence 1 : technique d’agriculture de conservation des sols, lutte contre l’érosion en élevage – Félix Noblia

Conférence 2 : ACS en élevage sans herbicide : retour d’expériences dans les monts du lyonnais – Mathieu Razy

Conférence 3 : Augmenter le revenu disponible par une approche sol plante animal –Émilie Ollion

Table Ronde : Témoignages et retours d’expérience des agriculteurs de la zone

Après-midi (14h-18h)

Atelier 1 : Microbiologie du sol : analyse Bio Makers / thé de compost / démonstration microscope – Jérémy Rizoud – Thomas Grossetête – Lucas Didier

Atelier 2 : Prairie permanente : choix des espèces, comment les préserver et les faire durer – Mickael Coquard

Atelier 3 : Conception système sol/plante/animal cohérent – Emilie Ollion – Mathieu Razy

Atelier 4 : Approche opérationnelle de la fertilité des sols : Devenez un activateur de la biologie de vos sols ! – Sébastien Roumegous

