Le coup de froid aux US provoque une montée des prix

Les céréales américaines ont retrouvé un peu de hauteur ce mardi à Chicago. Les regards sont notamment tournés vers le Midwest américain ou une chute de températures vient toucher les cultures de blé d’hiver tandis que les couvertures neigeuses restent très éparses. Les cultures de maïs et de soja en Argentine et dans le Sud du Brésil continuent par ailleurs de souffrir d’un manque d’eau malgré les récentes précipitations qui ont touché l’Amérique du Sud.

Le rebond des cotations US a toutefois été limité par le volume encore record des récoltes brésiliennes attendues en 2023. La concurrence du blé mer Noire reste par ailleurs très compétitive et tire à nouveau l’ensemble du marché mondial en territoire négatif. Les craintes de récession et de contraction de la demande internationale ont également participé à limiter le mouvement haussier.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a avancé de 2,0 c$/bu, à 7,5 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est apprécié de 4,75 c$/bu à 6,52 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 s'est amplifiée de 17,75 c$/bu, à 14,79 $/bu.