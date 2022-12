De bonnes ventes relancent les prix du blé US à la hausse

Les cours du blé sont repartis à la hausse vendredi soir à Chicago, à la veille d’un week-end prolongé à l’occasion de la nouvelle année. Les ventes US hebdomadaires de blé à l’international ont notamment apporté du soutien en grimpant au-dessus des attentes du marché la semaine passée, à 478 kt.

Les ventes de maïs (782 kt) et de soja (706 kt) sont quant à elles ressorties dans le consensus. L'USDA a par ailleurs confirmé la vente de 186 kt de soja US vers des destinations inconnues. Les cours du maïs ont toutefois accusé quelques pertes, toujours plombés par le bond des stocks US d’éthanol au plus haut depuis huit mois.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a grossi de 18,0 c$/bu, à 7,92 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est contracté de 1,0 c$/bu à 6,79 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a avancé de 7,75 c$/bu, à 15,24 $/bu.