Le maïs en légère hausse face au risque de production en Argentine

Les prix du blé restaient stables à la mi-séance sur Euronext, tandis que le maïs tentait de reprendre un peu de hauteur. Les risques de production en Argentine deviennent en effet de plus en plus tangibles compte tenu du climat sec et chaud qui entrave les travaux de semis et le développement des cultures. La Bourse de commerce de Rosario a ainsi coupé de 10 Mt son estimation de récolte de maïs du pays, à 45 Mt seulement.

Lire aussi : La sécheresse en Argentine provoque de fortes pertes en maïs

Le marché anticipe en outre le rapport USDA prévu ce soir à 18h, dans lequel un ajustement à la baisse de la production argentine est également attendu. L’état des stocks américains et mondiaux de fin de campagne seront également surveillés. Le consensus anticipe en revanche des surfaces de blé US 2023 supérieurs à l’an dernier.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mars 2023 diminuait de 0,25 €/t, à 292,75 €/t, tandis que le contrat mai 2023 reculait de 0,25 €/t, à 290,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 grimpait de 0,5 €/t, à 284,25 €/t, le terme juin 2023 augmentait de 0,50 €/t, à 284 €/t.