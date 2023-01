Les pluies en Argentine font reculer Chicago

Chicago s’est montré hésitant jeudi soir avant de finalement conclure la séance en territoire négatif. La lourde concurrence du blé russe et australien ainsi que des prévisions climatiques rassurantes en Amérique du Sud ont notamment pesé sur la tendance. Les dernières cartes météos annoncent en effet des pluies généreuses sur l'Argentine ce week-end ainsi que la semaine prochaine.

L'avancée des récoltes de soja au Brésil et un ralentissement de la demande chinoise à l'occasion du Nouvel An tirent également les cotations US à la baisse. Les cours du maïs ont toutefois trouvé un peu de soutien dans la vente de 195 kt de maïs US au Mexique. La production américaine d’éthanol a de surcroît progressé de 65 000 barils par jour la semaine passée à 1,008 Mb. Les stocks nationaux ont dans le même temps décroché de 400 000 barils, à 23,4 Mb.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 s'est relâché de 8,0 c$/bu, à 7,34 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est enfoncé de 4,0 c$/bu à 6,77 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 s'est dégradée de 9,75 c$/bu, à 15,15 $/bu.