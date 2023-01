Le blé confirme son rapide rebond à Chicago

Les cours du blé à Chicago ont enregistré une nouvelle performance haussière notable mercredi soir. Outre des considérations techniques, une nouvelle chute de températures dans le Midwest en l’absence de couvertures neigeuses suffisantes pour protéger les cultures ravivent en effet les craintes de production outre-Atlantique.

Le maïs a en revanche évolué sur une note mitigée compte tenu des précipitations plus généreuses qu’anticipé enregistrées en Argentine et des cartes météo optimistes sur la prochaine quinzaine. La production d’éthanol aux US n’a en outre progressé que de 4 000 barils par jour la semaine passée (1,012 Mb/j), tandis que les stocks ont bondi de 1,7 millions de barils, à 25,08 Mb. À noter tout de même, l’USDA a confirmé les ventes de 100 kt de maïs et 130 kt de soja US vers des destinations inconnues durant la séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a grossi de 6,75 c$/bu, à 7,41 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est contracté de 2,25 c$/bu à 6,75 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a augmenté de 14 c$/bu, à 15,03 $/bu.