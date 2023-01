La demande internationale relance Chicago à la hausse

Chicago s’est rapidement redressé jeudi soir après des nouvelles rassurantes côté demande. Les ventes américaines de blé (500 kt) et de soja (1,15 Mt) à l’international ont en effet bondi dans le haut des attentes du marché la semaine, pour atteindre leur plus gros volume hebdomadaire enregistré en plus de six semaines. Les ventes de maïs ont également été dynamiques, à 910 kt. L’USDA a par ailleurs confirmé la vente de 106 kt de soja US 23/24 à la Chine.

Le marché observe en outre avec préoccupation la nouvelle vague de froid annoncée dans le Midwest en fin de semaine, et ce d’autant plus que les dernières cartes météos font état d’un amincissement notable des couvertures neigeuses dans le Kansas et l’Oklahoma. À noter également, les précipitations dans le Sud du Brésil ralentissent actuellement les travaux de moisson.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a avancé de 11,25 c$/bu, à 7,53 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est apprécié de 7,75 c$/bu à 6,83 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 s'est amplifié de 21,0 c$/bu, à 15,23 $/bu.