Chicago cède à nouveau sous le poids du dollar

Le marché américain est resté ancré dans une tendance légèrement baissière mardi soir. Les cotations US peinent en effet à se redresser sous le poids d’un rapide renforcement du dollar, défavorable à la compétitivité de l’origine américaine sur la scène internationale. Les opérateurs sont par ailleurs restés prudents à la veille du rapport USDA à paraitre ce mercredi.

Le consensus anticipe notamment une réduction du potentiel d’exports US de maïs sur la campagne en cours. Une réduction sensible de la production argentine de maïs et de soja est toutefois également attendue compte tenu de la sécheresse qui a récemment frappé le pays. Les averses au Brésil continuent dans le même temps de ralentir les récoltes de soja et à retarder la seconde vague de semis de maïs.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 s'est contracté de 0,5 c$/bu, à 7,5 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est relâché de 5,0 c$/bu à 6,74 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a baissé de 6,0 c$/bu, à 15,15 $/bu.