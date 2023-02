Le blé US en hausse malgré l’USDA

Le blé US a enregistré une reprise notable mercredi soir à Chicago, tandis que le maïs et le soja ont connu des évolutions plus mesurées. L’USDA a en effet quelque peu pesé sur la tendance en augmentant le stock américain de maïs de fin de campagne de 630 kt (32,2 Mt) en raison d’une réduction des besoins de l’industrie de l’éthanol. Une trituration moins active qu’anticipé a par ailleurs menée à une augmentation de 410 kt du stock de soja US (6,1 Mt).

Les récoltes argentines de maïs et de soja ont toutefois été réduites de respectivement 5 et 4,5 Mt (47 et 41 Mt) compte tenu du climat sec et chaud des dernières semaines. Le blé a quant à lui principalement réagi à une nouvelle montée de tension en mer Noire et au risque du non-renouvellement du corridor sécurisé le mois prochain.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a bondi de 15 c$/bu, à 7,64 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a grimpé de 4,5 c$/bu à 6.79 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 s'est appréciée de 4,5 c$/bu, à 15,20 $/bu.