Les cotations US pénalisées par des ventes décevantes

Les cotations américaines ont enregistré une contraction notable jeudi soir à Chicago, malgré un affaiblissement favorable du dollar. Les ventes hebdomadaires de blé US à l’international sont en effet retombées dans le bas des attentes du marché la semaine passée (131 kt). Les ventes de soja se sont également révélées décevantes (459 kt) mais les ventes de maïs se sont en revanche hissées dans le haut du consensus, à 1,16 Mt.

La production d’éthanol aux US a toutefois reculé de 28 000 barils par jour durant la période (1 Mb/j), au plus bas depuis un mois. Les conditions climatiques en Amérique du Sud restent toutefois surveillées avec attention. Les averses qui touchent le Brésil gênent en effet la bonne avancée des récoltes de soja et retardent la seconde vague de semis de maïs. Les potentiels de production argentin ont quant à eux été nettement amoindris par un climat sec et chaud ces dernières semaines.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a reculé de 7,5 c$/bu, à 7,57 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a diminué de 7,75 c$/bu à 6,71 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a baissé de 0,5 c$/bu, à 15,19 $/bu.